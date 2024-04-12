Обстріл Херсону. Фото з відкритих джерел

Російські війська за минулу добу, 11 квітня, обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області.

Пошкоджені приватні будинки, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Від ворожого вогню потерпали Антонівка, Інженерне, Комишани, Тягинка, Львове, Качкарівка, Кізомис, Білозерка, Гаврилівка, Костирка, Станіслав, Зміївка, Понятівка, Шляхове й Ромашкове.

Загарбники поцілили по житлових кварталах населених пунктів регіону. Пошкоджені, зокрема, сім приватних будинків. Минулося без постраждалих.

Останні обстріли Миколаєва

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дня до цого 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

В четвер вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Через удар на місці загинули 4 людей, ще 5 травмувались. В лікарні Миколаєва у пʼятницю, 12 квітня, загинув 37-річний чоловік, який постраждав від ракетного удару по місту.