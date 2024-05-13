Наслідки попередніх обстрілів Херсонщини. Фото: Херсонська ОВА

Вчора, 12 травня, російська армія здійснила удари по 10 населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Станіслав, Антонівка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Ольгине і Херсон.

Також росіяни завдали ракетного удару по Високопільській громаді.

«Пошкоджені чотири приватні будинки. Зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури та стільникову вежу», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти вчергове обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.