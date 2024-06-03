У ніч проти 3 червня російські війська завдали удару по відпочинковому комплексу у Слобожанській громаді Харківської області.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, що росіяни після півночі завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді — щонайменше пʼять.
Внаслідок цього відбулися влучання на територію відпочинкового комплексу. За даними ОВА, там загинув один цивільний чоловік.
Крім того, поранень зазнали ще двоє цивільних — чоловік та жінка. Пошкоджені будинки бази відпочинку.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 3 червня російські війська завдали удару по відпочинковому комплексу у Слобожанській громаді Харківської області.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, що росіяни після півночі завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді — щонайменше пʼять.
Внаслідок цього відбулися влучання на територію відпочинкового комплексу. За даними ОВА, там загинув один цивільний чоловік.
Крім того, поранень зазнали ще двоє цивільних — чоловік та жінка. Пошкоджені будинки бази відпочинку.
Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.