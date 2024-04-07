Російські окупанти розстріляли українських військовополонених на Херсонщині, фото: Офіс Генрокурора

Розпочато розслідування після оприлюднення інформації про те, що окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених в Кринках на Херсонщині.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

«7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату.

В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил», — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ.

Зокрема, у неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Також 4 лютого у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що всі зусилля спрямовані на звільнення усіх військовополонених, у тому числі тих, хто потрапив в полон, прикриваючи відхід військ біля Авдіївки.