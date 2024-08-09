У період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.
Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Миколаївській області у відповіді на інформаційних запит «НикВести».
Найбільше пожеж виникли у Миколаївському районі – 1208 випадків, на другому місці Баштанський район з 401 пожежею. У Первомайському районі 386, а у Вознесенському – 303. Загалом в головному управлінні ДСНС у зареєстрували 2 тисячі 298 пожеж.
Через стабільно високий рівень пожежної небезпеки впродовж липня на відкритих територіях та у природних екосистемах виникло 1669 пожеж загальною площею понад 2 100 га. Це понад 73 % від загальної кількості пожеж області. Ще п’ять пожеж зафіксували у заповідниках.
Найбільше пожеж сталася під час куріння – 736 випадків. Необережне поводження з вогнем стало причиною для 658 пожеж, а підпал ще для 410-ти. Через бойові дії виникло 99 пожеж, в той час як внаслідок порушення правил безпеки — 206.
Загалом вогонь завдав збитків на понад 47 мільйонів гривень, з яких понад 11 мільйонів – у житловому секторі, на сільськогосподарських угіддях − 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, як вогнеборці загасили масштабну пожежу на Миколаївщині на 45 га. Тоді горіли чагарники та сміття.
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У період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.
Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Миколаївській області у відповіді на інформаційних запит «НикВести».
Найбільше пожеж виникли у Миколаївському районі – 1208 випадків, на другому місці Баштанський район з 401 пожежею. У Первомайському районі 386, а у Вознесенському – 303. Загалом в головному управлінні ДСНС у зареєстрували 2 тисячі 298 пожеж.
Через стабільно високий рівень пожежної небезпеки впродовж липня на відкритих територіях та у природних екосистемах виникло 1669 пожеж загальною площею понад 2 100 га. Це понад 73 % від загальної кількості пожеж області. Ще п’ять пожеж зафіксували у заповідниках.
Найбільше пожеж сталася під час куріння – 736 випадків. Необережне поводження з вогнем стало причиною для 658 пожеж, а підпал ще для 410-ти. Через бойові дії виникло 99 пожеж, в той час як внаслідок порушення правил безпеки — 206.
Загалом вогонь завдав збитків на понад 47 мільйонів гривень, з яких понад 11 мільйонів – у житловому секторі, на сільськогосподарських угіддях − 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, як вогнеборці загасили масштабну пожежу на Миколаївщині на 45 га. Тоді горіли чагарники та сміття.