Пожежі на Миколаївщині, фото: ДСНС

У період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Миколаївській області у відповіді на інформаційних запит «НикВести».

Найбільше пожеж виникли у Миколаївському районі – 1208 випадків, на другому місці Баштанський район з 401 пожежею. У Первомайському районі 386, а у Вознесенському – 303. Загалом в головному управлінні ДСНС у зареєстрували 2 тисячі 298 пожеж.

Через стабільно високий рівень пожежної небезпеки впродовж липня на відкритих територіях та у природних екосистемах виникло 1669 пожеж загальною площею понад 2 100 га. Це понад 73 % від загальної кількості пожеж області. Ще п’ять пожеж зафіксували у заповідниках.

Найбільше пожеж сталася під час куріння – 736 випадків. Необережне поводження з вогнем стало причиною для 658 пожеж, а підпал ще для 410-ти. Через бойові дії виникло 99 пожеж, в той час як внаслідок порушення правил безпеки — 206.

Загалом вогонь завдав збитків на понад 47 мільйонів гривень, з яких понад 11 мільйонів – у житловому секторі, на сільськогосподарських угіддях − 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, як вогнеборці загасили масштабну пожежу на Миколаївщині на 45 га. Тоді горіли чагарники та сміття.