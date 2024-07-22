Один з пляжів у Миколаєві, фото: «НикВести»

Впродовж дня у вівторок, 23 липня, в Миколаєві та області прогнозується спекотна погода.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом спеціалістів, буде малохмарно та без істотних опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме 18-23°C, вдень до 30-35°C.

Погода у Миколаєві

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.

Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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