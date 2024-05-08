Наслідки удару РФ по Одесі 29 квітня / Фото: Юлія Бойченко, «НикВести»

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення в результаті російського ракетного удару по Одесі 29 квітня.

Про це 8 травня повідомили в мерії Одеси.

«На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб. Сьогодні в лікарні помер ще один чоловік 2001 року народження, за життя якого лікарі боролися до останнього», — зазначається в повідомленні.

Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року

Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина. В Одесі 30 квітня оголошено днем жалоби.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що Російські війська, за попередніми даними, атакували Одесу ракетою «Іскандер» з касетним боєприпасом. Таке озброєння призначене для ураження великої кількості людей.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що військове керівництво ЗС РФ свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою «Іскандер» із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше мирних жителів.