Машина для розмінування. Фото:Мінекономіки України

Українська компанія «Efarm pro» спільно із сумськими виробниками сільськогосподарської техніки розробили нову версію машини для очищення землі від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

За словами заступника міністра економіки Ігор Безкаравайний, нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається кращим західним аналогам.

Українська машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10. Він також додав, що вітчизняна розробка продемонструвала дуже високу щільність обробки землі — відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.

«Наразі попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією Efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде», — сказав Ігор Безкаравайний.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.