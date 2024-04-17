7-річний Святослав з Харкова, фото з Facebook-сторінки Катерини Посохової

Керівництво Тернопільскої обласної бібліотеки для дітей відмовилось видати на абонемент книги 7-річному хлопчику-переселенцю з Харкова без застави, щоб впевнитись, що їх не зіпсують.

Про це розповіла колишня журналістка з Харкова Катерина Посохова у своєму фейсбуці. Ситуація виникла з її сином.

З сином Святославом Катерина живе в Тернополі вже два роки. 7-річний хлопчик ходить до місцевої школи та місцевої бібліотеки, де за за цей час нарікань на дитину жодного разу не було. В один з таких візитів їм порадили звернутися до обласної бібліотеки.

Керівниця Тернопільскої обласної бібліотеки, фото з Facebook-сторінки Катерини Посохової

Проте дізнавшись, що вони переселенці, давати книги на читання погоджувались лише за умови сплати застави у розмірі 600 гривень.

— Тут ми дізналися, що дитина в Тернополі «не своя», а які можуть бути книги для не своїх? За 2 обрані книги (старенькі і в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 гривень. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про «можете написати «слава росії», «такі, як ви, вже багато книг у нас потягли». Але ж які ми? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось — дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи. Сказати, що Свят засмутився — це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому. Годинна розмова про неприпустимість дискримінації. Заступниця директорки здається — книги дають на загальних засадах, але настрій зіпсовано, — розповіла Катерина.

Коли наступного разу жінка прийшла здати книги та взяти нові, адміністрація закладу вчергове заявила, що довіри до переселенців в них немає і пригрозили викликати поліцію.

— Прочитали. Приходимо здавати — вчасно, книги цілі. Перше, що каже бібліотекар — більше вам книг без застави не дамо. Чому? Розмовляйте з директоркою — так написали на вашому формулярі. Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі. Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь — або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо. Засумнівалась в адекватності дій адміністрації зі співробітників хіба прибиральниця — пошепки уточнила у іншої співробітниці, чи точно в бібліотеці правильно поводяться. Звичайно, кажуть. Свій фронт у поважних керівниць бібліотеки… — додала харківчанка.

Раніше у Миколаєві чоловік почав ображати жінок, які спілкувались між собою українською мовою.

Як відомо, це не перший випадок, коли в Миколаєві місцевих ображають за використання в побуті української мови. Днями така ситуація сталась в центрі міста, де жінка почала ображати перехожу за те, що вона спілкувалась українською мовою.

Пізніше поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян.

На ситуацію відреагував також мовний омбудсмен Тарас Кремінь, заявивши, що така дискримінація не є типовою в Україні.

Підкреслимо також, що станом на сьогоднішній день кількість людей, які розмовляють українською мовою в повсякденному житті, зокрема, в Миколаєві стала рекордною за роки незалежності України.