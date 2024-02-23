У Снігурівській громаді відновлюють транспортну інфраструктуру. Скриншот з відео Івана Кухти

У Снігурівській громаді Миколаївської області введено в експлуатацію ще дві мостові переправи.

Про це він повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Він зазначив, що біля Снігурівки відновили мостовий перехід через Інгулецький магістральний канал. Це один з мостів, які російська окупаційна армія підірвала у листопаді 2022 року, під час свого відступу.

«Нову переправу було зведено поряд зі старим аварійним мостом, який підремонтували до завершення будівництва нового. Тепер снігурівчани матимуть надійну та безпечну переправу через магістральний канал», – написав Іван Кухта.

У Снігурівській громаді відновлюють транспортну інфраструктуру. Скриншот з відео Івана Кухти

У Снігурівській громаді відновлюють транспортну інфраструктуру. Скриншот з відео Івана Кухти

У Снігурівській громаді відновлюють транспортну інфраструктуру. Скриншот з відео Івана Кухти

У Снігурівській громаді відновлюють транспортну інфраструктуру. Скриншот з відео Івана Кухти

У Снігурівській громаді відновлюють транспортну інфраструктуру. Скриншот з відео Івана Кухти

Також відновлено міст біля села Галаганівка, який був зведений бійцями 36-ї шляхо-відновлювальної бригади менш, ніж за місяць.

«Для будівництва були використані відновлені понтони з колишніх переправ нашої громади, які були підірвані росіянами у 2022 році», – зазначив Іван Кухта.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, за рік в області відновили 21 з 20 зруйнованих росіянами мости, з них 11 на Снігурівщині.

«Відновлення всіх мостів області – це спільна робота ОВА, військових Державної спеціальної служби транспорту, донорів Unated24, районних військових адміністрацій, Снігурівської міської військової адміністрації, Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, Управління каналів річки Інгулець та ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області. Велика вдячність від Миколаївщини кожному та кожній, хто був причетний», – написав Віталій Кім.

Як відомо, Сили оборони звільнили Снігурівку 10-го листопада 2022 року. Одразу розпочалося відновлення транспортного сполучення, водо-, електро- та газопостачання.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року російські окупанти намагалися уповільнити просування ЗСУ. Для цього загарбники зруйнували щонайменше 11 мостів та переправ у Херсонській області. Зокрема, міст при виїзді зі Снігурівки у бік Херсону.

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