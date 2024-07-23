Миколаївський пляж, архівне фото «НикВести»

Завтра, 23 липня, синоптики прогнозують спекотну погоду в Миколаївській області.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, вдень температура повітря коливатиметься від +30 до +35 градусів.

«Мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура становитиме від +18 до +23 градусів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с», — повідомили у пресслужбі.

Погода у Миколаєві

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.

Водночас на початку 2024 року метеорологи попереджали, що найближчими днями у Миколаєві може суттєво погіршитись якість повітря, оскільки Україну накриє пил із Сахари.

Ще у 2017 році вчені висловили думку, що через глобальне потепління Крим стане островом, а Херсон та частину Миколаївщини затопить. Вони вважають, що Україна зіткнеться з «червоними припливами», властивими лише тропікам.

А в 2019 році повідомлялося, що Миколаєву загрожує часткове підтоплення до 2100 року через підвищення рівня Світового океану. Про це йшлося в результатах дослідження «Вплив підняття рівня моря на прибережні зони України внаслідок зміни клімату», виконаного Центром екологічних ініціатив «Екодія».

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