На центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька дерев ймовірно породи клен.

Зі скаргою до редакції «НикВести» звернулась жителька міста.

За словами жінки, на місці чотирьох дерев залишись лише обрізані пеньки. Судячи з уцілілих дерев на початку вулиці, зрізали здорові клени.

— Вийшли сьогодні гуляти з дітьми і побачили таку «красу». Замість дерев там лишились самі пеньки. Хто займається такою варварською обрізкою дерев в нашому місті не зрозуміло... Таких обрізаних чотири дерева. І далі, якщо пройтись, то там є вцілілі дерева. Судячи по ним, то це були клени, — поскаржилась мешканка.

Обрізані дерева у центрі Вознесенська, фото «НикВести» надіслали місцеві жителі Обрізані дерева у центрі Вознесенська, фото «НикВести» надіслали місцеві жителі Вцілілий клен поблизу обрізаних дерев, фото «НикВести» надали місцеві жителі

У коментарі «НикВести» перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода сказала, що на їх гарячу лінію скарг наразі не надходило, але фахівці перевірять факт обрізання дерев.

Кронування дерев у Миколаєві

На початку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».