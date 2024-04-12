На центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька дерев ймовірно породи клен.
Зі скаргою до редакції «НикВести» звернулась жителька міста.
За словами жінки, на місці чотирьох дерев залишись лише обрізані пеньки. Судячи з уцілілих дерев на початку вулиці, зрізали здорові клени.
— Вийшли сьогодні гуляти з дітьми і побачили таку «красу». Замість дерев там лишились самі пеньки. Хто займається такою варварською обрізкою дерев в нашому місті не зрозуміло... Таких обрізаних чотири дерева. І далі, якщо пройтись, то там є вцілілі дерева. Судячи по ним, то це були клени, — поскаржилась мешканка.
У коментарі «НикВести» перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода сказала, що на їх гарячу лінію скарг наразі не надходило, але фахівці перевірять факт обрізання дерев.
На початку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».
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На центральній вулиці Кібрика у Вознесенську повністю обрізали декілька дерев ймовірно породи клен.
Зі скаргою до редакції «НикВести» звернулась жителька міста.
За словами жінки, на місці чотирьох дерев залишись лише обрізані пеньки. Судячи з уцілілих дерев на початку вулиці, зрізали здорові клени.
— Вийшли сьогодні гуляти з дітьми і побачили таку «красу». Замість дерев там лишились самі пеньки. Хто займається такою варварською обрізкою дерев в нашому місті не зрозуміло... Таких обрізаних чотири дерева. І далі, якщо пройтись, то там є вцілілі дерева. Судячи по ним, то це були клени, — поскаржилась мешканка.
У коментарі «НикВести» перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода сказала, що на їх гарячу лінію скарг наразі не надходило, але фахівці перевірять факт обрізання дерев.
На початку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».