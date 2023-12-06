У Миколаєві до Дня Святого Миколая показали благодійну виставу для дітей соціально-незахищених верств населення.

За підтримки швейцарського благодійного фонду «Ведмідь і лео» (Bär und Leu) дітей розважали актори Миколаївського драматичного театру ляльок, повідомляють «НикВести».

— Моя подружка живе у Швейцарії, вона евакуювалась туди зі своєю дитиною. Вона мені подзвонила і сказала, що є такий швейцарський фонд «Ведмідь і лео» (Bär und Leu), вони допомагають діткам України. Вона спитала, що б ми могли для Миколаєва зробити. Я запропонувала зробити театральну виставу, театральний такий проект. Ми подали заявку і отримали фінансування. Це для багатодітних родин, для дітей захисників України, для тих хто має одного батька чи матір. Дітей дуже багато та, на щастя, нам дали фінансування на два заходи, — розповіла організатор проекту Олена Малінчик.

Жінка каже, що метою такого заходу є підтримка дітей, їхня соціалізація та культурний розвиток.

— Хочеться звернути увагу на те, що дітки потребують спілкування, культурно, морально, емоційно хочеться їх підтримати, і для цього такий проект і було створено. Щоб дітки мали змогу отримувати естетичне, культурне задоволення, розвиватися і театр також хотілося підтримати, — зазначила Олена Малінчик.

Окрім Святого Миколая до дітей завітали казкові персонажі лялькового театру, які провели для них різні конкурси та ігри, приурочені до свята.

— Трошки буде історії, казкові герої будуть розповідати, які зимові свята взагалі існують і як до них готуються. Приходять казкові герої з інших наших вистав — це хом’ячок Тимоня і котик Кицик. Вони з малятами проведуть зимові розваги, конкурси, ігри та святкову дискотеку, — розповіла керівниця літературно-драматургійної частини Миколаївського академічного обласного театру ляльок Олена Антонова.

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