Голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.

Таку позицію вона озвучила під час під час онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради 27 квітня, пишуть «НикВести».

— Я дивилась вчора комісію з питань охорони здоровʼя і на моє здивування вони теж нічого не знали про скорочення ставок лікарів. Оптимізацію пустих вакансій керівник закладу хай робить як хоче, але я пропоную таку практику: Якщо в нас плануються скорочення реальних працівників лікарень, шкіл, бібліотек, давайте зробимо обовʼязковим завчасне інформування про це профільної комісії. А далі це вже справа депутатів які рекомендації приймати, як реагувати. Нас обрали люди і нам потрібно знати, що відбувається з людьми, освітянами, медиками і таке інше, – сказала Тетяна Домбровська.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні.

Відомо, що питання скорочення штату в лікарні також розгляне профільна комісія міськради. Попередньо – через день після засідання сесії.