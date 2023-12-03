В Южноукраїнській міськраді шукатимуть, куди поділась офіційна печатка та хто її використовував.

Про це стало відомо на засідання сесії Южноукраїнської міськради.

Нагадаємо, що 20 листопада Денис Кравченко, якого депутати обрали секретарем Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні, прийшов на роботу проте не зміг потрапити до кабінету. На місце викликали слюсаря та виламали замок.

На пленарному засіданні сесії, під головуванням уже секретаря Дениса Кравченка, було створено тимчасову контрольну комісію, яка має провести розслідування, де була печатка міськради, коли депутати на виїзному засідання звільнили Олександра Акуленка з посади секретаря.

Комісія розбиратиметься, що відбувалося з печаткою та де її використовували з 5 вересня 2023 року по 22 листопада, коли печатку виявили з представниками поліції.

Нагадаємо, що 5 вересня депутати Южноукраїнської міськради на самостійно зібраному засіданні проголосували за звільнення секретаря міської ради Олександра Акуленка («Слуга народу»).

На заміну «слузі народу» в Южноукраїнську депутати обрали нового секретаря від «Пропозиції» Дениса Кравченка.

На сесії були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Коблівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горностай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки».

Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Після цього секретар Южноукраїнської міської ради Олександр Акуленко, якого рішенням сесії від 5 вересня звільнили, заявив, що реєстрація «нового» секретаря міськради Дениса Кравченка є кримінальним правопорушенням. Він вже готує звернення до правоохоронних органів.

Також Денис Кравченко пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді. За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались.