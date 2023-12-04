Сполученим Штатам бракує часу та грошей, щоб допомагати Україні вести війну з Росією.

Про це йдеться у листі директорки Білого дому з питань бюджету Шаланда Янг до спікера Палати представників Республіканської партії Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу, пише Reuters.

У листі, оприлюдненому Білим домом, Шаланда Янг зазначила, що припинення фінансування та надходження зброї в Україну збільшить вірогідність перемог Росії.

«Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України та забезпечити обладнання з військових запасів США. Немає жодного чарівного джерела фінансування. У нас закінчилися гроші — і майже бракує часу», — написала вона.

Як відзначає агенція, республіканці контролюють Палату представників з незначною більшістю, а фінансування України стало політично суперечливим для деяких правих законодавців.

Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зробить перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 25 мільйонів доларів.