Олег Третяк, обраний депутатом Миколаївської міської ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя», склав мандат.

Його заяву про дострокове припинення повноважень одноголосно підтримали депутати міськради на сесії 25 квітня, пишуть «НикВести».

— Як зазначив сам пан Третяк, він поїхав в інше місто і наразі його нічого не пов’язує з Миколаєвом. У нього щільний графік, і йому важко приділяти увагу своїм депутатським обов’язкам, — сказав секретар міськради Дмитро Фалько.

Олег Третяк. Фото: сайт Миколаївської міської ради

На момент обрання депутатом Миколаївської міськради у 2020 році, Олег Третяк працював на підприємстві «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера», де очолював відділ охорони. Входив до складу земельної комісії міської ради.

Зазначимо, що заяву він написав ще на початку минулого року.

Нагадаємо, на початку минулого року депутати Миколаївської міської ради достроково припинили повноваження депутата Максима Невінчаного через несплату аліментів. З початку повномасштабного вторгнення він виїхав до країни-агресора та почав активно критикувати владу у соцмережах.

Що відомо про скандального депутата Максима Невінчанного?

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015 – 2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.