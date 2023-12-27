Після провалу опалювального сезону у Миколаєві очільник ОВА Віталій Кім висловився за перехід абонентів «Миколаївської ТЕЦ» на децентралізоване опалення.

Таку думку він висловив під час пресконференції 26 грудня, пишуть «НикВести».

Віталій Кім підтримує ідею відходу від централізованого опалення. Він вважає доречним перехід ТЕЦ на котельне опалення на рівні мікрорайонів міста, за прикладом КП «Облтеплоенерго». Очільник ОВА зазначив, що таке питання обговорювалося ще до повномасштабного вторгнення. Процес унеможливлює те, що ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» є державним підприємством, яким керує НАК «Нафтогаз Україна», що належить Фонду держмайна України.

— Питання щодо енергонезалежності підіймали ще до повномасштабного вторгнення, щодо можливості передачі мереж ТЕЦ в комунальну власність для того, щоб прибрати централізоване опалення і переходити до котелень районного рівня і далі до індивідувального. Для того, щоб була безпечна мережа, а не централізована, як в «Облтеплоенерго», наприклад. Воно має 93 котельні, і ворогу важче зробити так, щоб вони вийшли з ладу, оскільки це 93 пункти які працюють окремо. Цей план був до вторгнення, він зупинився через передачу ТЕЦ до управління НАК «Нафтогаз України». Я виступаю за цю ініціативу, але зараз власник ТЕЦ «Нафтогаз», — сказав Віталій Кім.

Він наголосив, що місто могло б побудувати власну систему теплопостачання. Однак на її будівництво може піти не один рік.

— Місто може будувати окремо свою систему, йому це ніхто не забороняє. Але ми розуміємо, що не можливо її побудувати за рік, тому ситуація зараз в такому стані, — підкреслив очільник ОВА.

Що з опалювальним сезоном 2023-2024 у Миколаєві?

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла тільки половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через виникнення аварійних робіт ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Крім того, у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Натомість директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко висловив задоволення роботою своєї команди, не зважаючи на проблеми, які виникли зі стартом опалювального сезону.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.