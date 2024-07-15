Соборна вулиця в Миколаєві, червень 2024 року, фото: «НикВести»

В Миколаївській, Львівській та Івано-Франківській області планують розробити стратегію пристосування до високих температур, щоб протидіяти наслідкам спеки.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Стрілець.

Політик зауважив, що фахівці вже розробили три різних сценарії, за якими будуть реалізовані адаптивні заходи. Які саме — наразі ще невідомо.

— Ми маємо зобовʼязані міжнародні, європейські в контексті Євроінтеграції, приймаємо документи щодо кліматичної політики, але ми сьогодні працюємо з трьома областями це Миколаївська, Івано-Франківська та Львівська і разом з ними розробляємо таку собі стратегію адаптації до змін клімату по цих пілотних областях. Вже маємо три сценарії, які будуть і розробляємо заходи що треба робити для того, щоб продовжувати не тільки розвиватися а й, відповідно, зростати в таких кліматичних умовах, — розповів Роман Стрілець.

При цьому він каже, що самостійно реалізовувати такий проєкт фінансово складно. Тому Україна розвиватиметься в даному напрямку виключно у спільній роботі з іншими країнами

— Коштів треба дуже багато на реалізацію таких заходів. Але дуже сподіваємось на те, що міжнародні партнери будуть разом з нами, оскільки одна країна не потягне такі зміни, і тут дуже важливо мати спільний трек з іншими країнами, — сказав міністр.

Аномальна спека в Миколаєві

Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.

Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.

Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.

3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометру показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.

Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.