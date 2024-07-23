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Неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем за всю історію спостережень у світі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Службу зміни клімату Європейського Союзу Copernicus.

Copernicus підтвердив агентству Reuters, що в неділю був побитий рекорд середньодобової температури, який фіксується з 1940 року.

Середня глобальна температура приземного шару повітря в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм ( 62,76 градусів за Фаренгейтом). Це трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні минулого року — 17,08 градусів за Цельсієм (62,74 градусів за Фаренгейтом).

Протягом останнього тижня сильна спека випалила значні території США та Європи та Росії.

Видання повідомляє, що минулого року рекорд був побитий чотири дні поспіль, з 3 по 6 липня, коли зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, призвела до екстремальної спеки в Північній півкулі. Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року — 13 місяців поспіль — є найспекотнішим на планеті з моменту початку спостережень, порівняно з відповідним місяцем у попередні роки, повідомляє Copernicus.

Нагадуємо, що 10 липня був побитий рекорд абсолютного максимуму температури повітря за весь період спостережень. В Миколаєві відтепер це значення +40,5°С.

Також 1 та 2 липня 2024 року у Миколаєві та деякий інших містах побили температурні рекорди за весь час спостережень. 1 липня у Миколаєві стовпчик термометра піднявся до 36,9°, а 2-го числа повітря прогрілося до +37,3°C. Загалом на Миколаївщині з 1 до 7 липня синоптики прогнозують спекотну погоду без істотних опадів.

Також нагадаємо, що у 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.