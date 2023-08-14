Управління освіти Миколаївської міськради оголосило тендер на облаштування та ремонт укриття в Миколаївській гімназії № 29.
Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.
На ремонтні роботи планують витратити 2 мільйони 83 тисячі 702 гривні. Переможець тендеру має до 30 листопада виконати поточний ремонт цокольного приміщення під укриття.
У тендерній документації зокрема йде мова про ремонт стель, підлог, влаштування водопостачання та водовідведення, вентиляції, електропостачання, встановлення системи пожежної сигналізації.
Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.
Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
Раніше повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Однак чи будуть вони працювати офлайн вирішуватимуть виключно батьки учнів.
Читайте також статтю «НикВести»: «Загрози та виклики перед початком навчального року: чи повернуться діти за парти в Миколаєві».
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Управління освіти Миколаївської міськради оголосило тендер на облаштування та ремонт укриття в Миколаївській гімназії № 29.
Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.
На ремонтні роботи планують витратити 2 мільйони 83 тисячі 702 гривні. Переможець тендеру має до 30 листопада виконати поточний ремонт цокольного приміщення під укриття.
У тендерній документації зокрема йде мова про ремонт стель, підлог, влаштування водопостачання та водовідведення, вентиляції, електропостачання, встановлення системи пожежної сигналізації.
Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.
Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
Раніше повідомлялося, що розпочати навчальний рік в очному форматі в Миколаївській області можуть близько 150 шкіл. Однак чи будуть вони працювати офлайн вирішуватимуть виключно батьки учнів.
Читайте також статтю «НикВести»: «Загрози та виклики перед початком навчального року: чи повернуться діти за парти в Миколаєві».