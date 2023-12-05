У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель.

Про це повідомив начальник Баштанської РВА Владислав Дмитрів, пишуть «НикВести».

За його словами, найбільша потреба сьогодні в розмінування сільськогосподарських угідь. Загальна площа замінованих полів у Баштанському районі сьогодні складає близько 18 тисяч гектарів.

— Баштанський район він аграрний, і сьогодні рівень замінування ще достатньо великий. Сьогодні у нас потреба ще залишається десь 18 тисяч гектарів землі. Пріоритетом сьогодні все таки є те, щоб наші аграрії зайшли і почали займатися своєю діяльністю, — сказав голова РВА.

Владислав Дмитрів зазначає, що окрім земель сільськогосподарського призначення замінованою залишається значна частина земель в межах річки Інгулець, що сполучає Миколаївську та Херсонську області.

— Плюс не забуваємо, що у нас ще є річка Інгулець, тож загальна чисельність значно більша, я думаю десь в межах 30-35 тисяч гектарів, — зазначив Владислав Дмитрів.

Нагадаємо, автор проєкту «Світ навиворіт. Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Раніше повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині вже розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

А у селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Окрім того, у Максимівці сьогодні критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.