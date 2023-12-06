В ТОВ «Нова пошта» попередили про шахрайську рекламу в телеграм і вайбер-каналах від імені компанії.

Про це йдеться в повідомленні «Нової пошти».

«Сьогодні зʼявилася інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від «Нової пошти» та відомого виробника напоїв», — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, шахрайські оголошення поширило вже понад 40 телеграм-каналів.

«Нова пошта не проводить ніяких акцій та розіграшів в обмін на реєстрації», — зазначили в компанії.

У «Новій пошті» наголосили, що вони не мають жодного стосунку до оголошення і закликали всіх українців бути уважними, не поширювати неперевірену інформацію та не довіряти їй.

Раньше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що невідомі з фейкового акаунта у Telegram розсилають псевдо повідомлення від його імені, він закликав їм не довіряти та перерахував офіційні канали.