Поліція Миколаївської області та представник американської компанії Tetra Tech домовились про співпрацю щодо розмінування області.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що американська компанія Tetra Tech — одна зі світових лідерів по розмінуванню почала свою роботу у декількох областях України та планує функціонувати і на Миколаївщині.

Фахівець із контролю якості розмінування іноземної компанії Tetra Tech Девід Паркер зазначив, що вони допоможуть правоохоронцям підготувати вибухотехніків та надасть спеціалізоване обладнання.

«Наш пріоритет — гуманітарне розмінування території України, саме тому ми маємо фахівців із передовим досвідом розмінування у різних країнах, які у спеціалізованих центрах здійснюватимуть підготовку вибухотехніків поліції відповідно до міжнародних стандартів. Також ми надаватимемо обладнання та забезпечуватимемо подальшу технічну підтримку з використання такого обладнання», — розповів Девід Паркер.

Нагадаємо, що голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію коаліції з розмінування заступнику міністра оборони України Юрію Джигиру під час візиту останнього до Вільнюса.

Також повідомлялося, що у Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель.

Нагадаємо, автор проєкту «Світ навиворіт. Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Раніше повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині вже розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

А у селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Окрім того, у Максимівці сьогодні критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.