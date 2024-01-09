Мер Олександр Сєнкевич з військовим 123-ї бригади під час передачі авто, фото: Миколаївська міська рада

Миколаїв передав 123-й бригаді територіальної оборони п'ять повнопривідних пікапів Mitsubishi L200 для виконання бойових завдань.

Передача автомобілів пройшла у понеділок, 8 січня, повідомили у пресслужбі Миколаївської.

Міськрада отримала запит від військових на придбання даних машин. Рішенням сесії Миколаївської міськради було виділено 7 мільйонів гривень та придбано транспорт, розповів мер Олександр Сєнкевич при передачі автомобілів.

Пікапи для військових, які передала громада Миколаєва, фото: Миколаївська міська рада

«Я хотів би подякувати хлопцям за їх військову роботу, яку вони виконують, захищаючи всю Україну. Сподіваюсь, що ці автомобілі допоможуть краще та ефективніше виконувати військові обов'язки і збережуть чиєсь життя. Цього року ми намагатимемось продовжувати допомагати нашим військовим», — сказав Олександр Сєнкевич.

Також мер окремо подякував депутатському корпусу, який оперативно відпрацював виділення коштів.

Загальна сума допомоги за час повномасштабного вторгнення миколаївській 123 бригаді ТрО складає більше 60 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у вересні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень, за які планують висаджувати нові дерева та кущі у місті.