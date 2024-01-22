Голова Національної поліції України Іван Вигівський

У разі мобілізації правоохоронців може виникнути проблема з укомплектуванням, що негативно вплине на криміногенну ситуацію в країні.

Однак Національна поліція готова до такого рішення, зазначив голова Національної поліції України Іван Вигівський у інтервʼю РБК-Україна.

Він зазначив, що в Україні склалась аномальна ситуація порівняно з поганим досвідом інших країн під час війни. В нашій державі вдається тримати криміногенну обстановку під контролем, забезпечувати громадянам внутрішню безпеку та зберігати правопорядок на вулицях.

«І це також завдяки тому, що ми залучили до нарядів на вулицях максимальну кількість поліцейських. Якщо до війни це було близько чотири тисяч нарядів, то тепер понад сім тисяч», — заявив Іван Вигівський.

Голова Нацполіції зазначив, що у разі ухвалення такого рішення вони готові до мобілізації.

«Але від першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження. Це і «Лють», і зведені загони з усіх областей», — зауважив Іван Вигівський.

За його словами, у випадку, якщо в Україні мобілізують ще поліцейських, виникне проблема з комплектацією. Це може позначитись на криміногенній ситуації.

«До речі, поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс. У 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей», — наголосив голова Нацполіції.

Він додав, що в даному процесі також грає роль вік. Так, 60% особового складу — це молоді люди від 18 до 25 років.

«В «Люті» також у нас здебільшого молоді люди до 27 років. Ми набирали їх на конкурсній основі. В бригаді десь 30% бійців — це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення», — розповів Іван Вигівський.

За його словами, у перші дні з Нацполіції відпустили всіх, хто ухвалив рішення вступити до лав армії за відсутності механізму переводу до Збройних сил України.

«Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, пішли до штурмової бригади «Лють», — резюмував голова Нацполіції.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

21 січня 2024 року, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що поки ще немає потреби мобілізувати до лав ЗСУ близько 500 тисяч людей.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.

Зниження призовного віку в Україні

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Цю думку також поділяє і генерал-майор Дмитро Марченко, який вважає вкрай необхідним зниження призовного віку.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.