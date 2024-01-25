Одна із котелень Миколаєва. Архівне фото "НикВести"

Станом на кінець січня містяни заборгували ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» близько 44 мільйонів гривень за опалювальний сезон 2023-2024 років.

Про це повідомили на підприємстві.

Зазначається, що загальна сума боргів миколаївців перед підприємством перевищує 251 мільйон гривень, з яких 207 мільйонів — це борги попередніх сезонів.

«Відсоток погашення заборгованості за опалювальний сезон 2023-2024 років складає — 77,07%, а з урахуванням боргу — 36,93%», — додали у «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла, з якими на початку опалювального сезону 2023-2024 року стикнулись абоненти «Миколаївської ТЕЦ», в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.