Медики обласного центру лікування інфекційних хвороб просять очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма допомогти з вирішенням питання виплати заробітної плати за січень, без якої їх залишили.

Відповідне звернення працівників медичного закладу до голови ОВА є у розпорядженні редакції «НикВести».

«На сьогоднішній день адміністрація не в змозі виплатити заробітну плату колективу за січень 2024 року, не кажучи про закупівлю медичних препаратів та виробів медичного призначення. Розʼяснення щодо ситуації були єдині: немає грошей і в найближчий час не з'являться», – йдеться у зверненні колективу.

Медики зазначають, що фінансування НСЗУ, тобто заключення договорів за програмою медичних гарантій, не покриває усіх витрат закладу, а тому «дезорганізує і унеможливлює злагоджену, повноцінну роботу стратегічного обʼєкту в області».

Вони вважають, що до «нинішньої критичної ситуації» призвела діяльність діючого керівництва закладу.

«Пріоритетів у напрямку розвитку лікувального закладу немає. 3 нашої сторони неодноразово були озвучені пропозиції щодо покращення роботи медичного закладу, заключення нових договорів з надання медичних послуг з і НСЗУ та інше, але все це нівелювалося», – звертаються вони до голови ОВА.

Нагадаємо, медиків Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб залишили без заробітної плати за січень.

До цього Миколаївська облрада планувала «списати» з балансу інфекційної лікарні новий операційний стіл вартістю в 76 тисяч гривень, однак після публікації «НикВести» облрада зняла це питання з розгляду сесії.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.

Скорочення лікарів

Однак ці два випадки не єдині у медичній галузі Миколаївщини. Ще 31 березня 2023 року редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього року лікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого — 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Однак у квітні стало відомо, що в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.