Миколаївці просять зрізати три тополі по вулиці Чкалова, 193 в Інгульському районі. Від сильного вітру гілки дерев падають на прилеглий будинок.

Таке звернення місцева жителька Наталія Бондаренко опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.

За словами жінки, проблему намагаються вирішити вже четвертий рік. Перше звернення від жителів дому в адміністрацію Інгульського району було навесні 2020 року.

«Відповідь вже від Миколаївської ДЖКГ # К-486 від 15.07.20 р. (повідомили що тополя у кількості 3 штук не підлягають видаленню, але потребують обрізки. Почалась війна, всі тополі в окрузі спиляли, ці три стоять.», — написала жінка.

У 2023 році жителі будинку звернулися з заявою до комунального підприємства «Миколаївські парки», де за словами жінки погодили спил дерев.

«Але 16.01.24 році, під час «черового нагадування» на номер приймальні, співробітник помилково закрила заявку, про що миттєво прийшло повідомлення на мейл. Після чого повідомили «ви напишіть знову в кол-центр», — йдеться в повідомленні.

Жінка зазначила, що всі ці роки, при великих буревіях, гілки постійно падають і псують фасад дому або дах.

Фото з Facebook контакт-центру Миколаївської міськради

Заява викликала обурення в коментарях від інших місцевих жителів. Вони закликають не спилювати дерева, адже тополі «мають екологічні властивості, яких не мають інші дерева».

«У вас ще немає бронхіальної астми? Буде! Ще й онко. Тоді згадайте ті знищені заради вас здорові дерева. То ваше «имущество» буде для вас повітря очищувати і кисень виробляти», — написала у коментарях під дописом Антоніна Галкіна.

Нагадаємо, нещодавно директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив про намір знести усі старі тополі у місті. Зробити це, за його словами, планують «у максимально стислі терміни».

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.