Шкільне укриття у Київському районі Одеси, фото: міська рада

Станом на лютий 2024 року сховища та найпростіші укриття облаштували у 89 школах Одеси.

Всього на початок року у місті працює 121 заклад загальної середньої освіти: 120 – за змішаною формою навчання та один – дистанційно, йдеться у відповіді Департаменту освіти і науки Одеської міської ради на інформаційний запит «НикВести».

«На 2024 рік заплановано проведення ремонтних робіт з облаштування нових укриттів та розширення існуючих в 37 закладах загальної середньої освіти», – повідомили у міськраді.

Водночас там додали, що наразі не мають інформації стосовно обсягів фінансування робіт з облаштування укриттів у школах міста у 2024 році, оскільки ця інформація «буде доведена до розпорядників бюджетних коштів після затвердження бюджету міста Одеси на 2024 рік».

Відповідь Управління освіти Одеської міської ради на інформаційний запит «НикВести»

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.