В Баштанському районі з 1 вересня 14 шкіл працюватимуть очно. Архівне фото «НикВести»

У Баштанському районі 14 з 98 шкіл вийдуть на очне навчання з 1 вересня, ще 37 працюватимуть у змішаному форматі.

Про це під час брифінгу 21 серпня повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів, передає «НикВести».

Основною причиною дистанційного навчання є безпекова ситуація, особливо в населених пунктах, що з близькістю до зони бойових дій.

— Наша головна мета — забезпечити безпеку дітей. Ми враховуємо побажання батьків і рекомендації педагогічних колективів, особливо в тих територіях, які знаходяться в 30-кілометровій зоні від Херсонщини, — зазначив Дмитрів.

За його словами, у перший клас цього року піде 1012 учнів, а загалом у школах району навчатимуться 12 113 дітей. Водночас, через руйнування деяких навчальних закладів, більше 2 тисяч дітей будуть підвозити до шкіл, для цього необхідно додатково 30 автобусів.

— Ми вже отримали 12 автобусів і плануємо ще кілька отримати до кінця року в рамках гуманітарної допомоги. Пріоритетом для їх використання будуть саме ті школи, які працюватимуть у змішаному або офлайн форматі,— підкреслив начальник адміністрації.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

У 2024 році кількість шкіл, які працюватимуть офлайн в Миколаївській області, зросла до 135.

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