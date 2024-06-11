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Незважаючи на рекомендації Міністерства освіти і науки України розпочати навчальний рік в серпні, Чорноморський Національний університет імені Петра Могили вийде на навчання згідно розкладу з 1 вересня.

Про це повідомив ректор університету Леонід Клименко в ефірі телеканалу «МАРТ», пишуть «НикВести».

Як відомо, МОН рекомендує розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня для освітніх програм усіх рівнів, за винятком студентів перших курсів. Пропонується також використовувати суботні дні, як робочі в теплі місяці року і подовжити навчальний рік до кінця липня 2025 року.

Леонід Клименко зазначив, що університет розпочне навчання в традиційний термін — 1 вересня, враховуючи реалії Миколаєва та можливості університету. Навчальний процес почнеться 1 вересня і триватиме до 24 грудня, після чого почнуться різдвяні канікули до кінця січня. Викладачі матимуть три тижні відпустки взимку та п'ять тижнів влітку.

— От ви дуже вірно кажете, що це рекомендація. І там є, крім цього, є рекомендації вжити різних заходів для енергозбереження, енергопостачання і так далі. Там рекомендації різні. Ми будемо працювати нормально, як ми і працюємо. Ми забезпечимо тепло в аудиторіях, світло в аудиторіях, наявність зв'язку, наявність викладачів, наявність студентів. Тому ми будемо рухатися таким чином, — повідомив Леонід Клименко.

Ректор також розповів про заходи, які вживаються для забезпечення стабільного функціонування університету в умовах можливих перебоїв з енергопостачанням. Навчальні корпуси обладнані котельнями на різних джерелах енергії, включаючи газові котли, а також дизель-генератори. Крім того, для забезпечення безперебійної роботи інтернету та комп'ютерної мережі університет переходить на використання ноутбуків та резервних джерел живлення.

— Навчальні корпуси вони не мали можливості опалювати централізовано, і власні котельні у нас теж були побудовані. У головному корпусі у нас котельна стоїть на двох джерелах енергії, це твердопаливний (пілетний, — прим.) потужний котел і потужний газовий котел. Ми можемо працювати на газовому котлі, але якщо навіть уже газу не буде, то ми запускаємо пілетний котел і дизель-генератор. Це ж питання торкається не тільки опалення. Для того щоб був безперебійний зв'язок ми переходимо на роботу на ноутбуках, тому що там є батарея, яка може тягнути. Потім джерела Wi-Fi і інтернету в університеті будуть живитися від джерел безперебійного живлення і резервних бензинових генераторів. Питання з освітленням. Дійсно, якщо буде погодинне відключення електроенергії, можливо ми будемо встановлювати на плоскому даху нашого головного корпусу сонячні панелі. Ну і вода у нас є, свердловину ми вже зробили, — повідомив Леонід Клименко.

Нагадаємо, що у 2023 році у Миколаєві повністю відновили будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який у серпні 2022 року постраждав внаслідок російських обстрілів.

Як відомо, університет влітку 2022 року двічі був обстріляний російськими військами. Тоді чотири російські ракети С-300 спричинили руйнування головного корпусу університету та завдали суттєвих втрат матеріально-технічній базі вишу.

Протягом року працівники ліквідували наслідки російських обстрілів найбільший з яких спричинив руйнування фасаду головного корпусу вишу. Вже на початку липня 2023 року відбулось вручення дипломів випускникам Чорноморського національного університету імені Петра Могили.