Наслідки обстрілу Миколаєва 11 квітня. Фото: Суспільне.Миколаїв

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що кількість жертв від обстрілу Миколаєва 11 квітня, стала найбільшою з кінця 2022 року.

Про це очільник Миколаївської ОВА сказав в ефірі національного телемарафону.

Віталій Кім нагадав, що вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Станом на ранок 12 квітня, в результаті обстрілу загинули п’ять людей.

— Серед загиблих 18-річний хлопчик, який ремонтував паркан біля місця прильоту. Помер на руках своїх батьків. Ще шість поранено. Загалом це найбільша кількість жертв з кінця 2022 року, — сказав Віталій Кім.

Крім того, коментуючи ситуацію з електропостачанням в області голова ОВА запевнив, що те, що було пошкоджено вже відновили, а фахівці працюють у штатному режимі. Разом з цим Віталій Кім радить мешканцям завжди мати заряджені пристрої, провести профілактику дизельних генераторів та перевірити інформацію про Пункти Незламності у свої містах.

— В нас альтернативних джерел енергії не стало меньше з 2022 року, коли ми переживали блекаут. В нас це є в достатній кількості, проте ми сподіваємося, що ми можемо втримати інфраструктуру, щоб світло було штатним, — додав він.

Останні обстріли Миколаєва

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався 27 березня. Близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою «Іскандер М», відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Від удару постраждали 12 людей.

25 березня війська РФ вчергове атакували територію Миколаївської області. Внаслідок удару ворожого дрону було влучено в енергетичний об'єкт.

До цього обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула Олена Сиванич — мати спортсменки, чемпіонки зі стрибків на батуті Світлани Малькової., що 10 людей постраждали.

За чотири дня до цого 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний. Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше. На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.

Вдень 11 квітня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В цей день внаслідок обстрілу загинули чотири люди. Наступного дня від травм загинув 37-річний чоловік.