Мешканці Миколаєва скаржаться на сухі дерева по місту. Миколаївці просять комунальні служби прибрати або обрізати їх, аби уникнути аварійних ситуацій.

Свої звернення миколаївці публікують у контакт-центрі при Миколаївській міській раді, пишуть «НикВести».

Лише вранці 23 липня миколаївці опублікували три звернення щодо сухих аварійних дерев в Центральному, Інгульському та Заводському районах міста.

Мешканка Заводського району Оксана Андріївська просить прибрати сухі тополі за адресою вулиця Курортна, 5.

«Прямо перед будинком у дворі. Можуть впасти і на дітей, і на бабусь, які на лавці відпочивають, і на машини. Прошу вжити заходів та спиляти їх», — написала жінка.

Сухе дерево по вулиці Курортна, 5. Фото з контакт центру Миколаївської міськради

В той час жителька Інгульського району Ірина Гребенкіна просить комунальні служби звернути увагу на аварійне дерево, гілки якого можуть пошкодити трамвайні мережі.

«Прошу прибрати аварійне дерево, з нього почали падати великі гілки. Поруч трамвайна колія, можливе пошкодження дротів. Адреса: проспект Богоявленський, 42а», — йдеться у зверненні.

Сухе дерево на проспекті Богоявленському, 42а. Фото з контакт центру Миколаївської міськради

Також миколаївці просять спитати суху тополю за адресою вулиця Чкалова, 129. За словами місцевої мешканки Лілії Удовенко, сухі гілки висять над електричними дротами та тротуаром.

«Допоможіть вирішити питання, поки не обірвалося дроти і не сталося лиха. Старий тополь висить над дротами та тротуаром», — написала жінка.

Сухе дерево по вулиці Чкалова, 129. Фото з контакт центру Миколаївської міськради Сухе дерево по вулиці Чкалова, 129. Фото з контакт центру Миколаївської міськради

Кронування дерев

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».