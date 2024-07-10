Будівельне сміття, що утворилося внаслідок обстрілу університету імені Сухомлинського у Миколаєві. Архівне фото: «НикВести»

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів. Щоб забезпечити їх безпечне зберігання, у шести громадах області організовано спеціалізовані місця.

Про це на брифінгу в середу, 10 липня, повідомила начальник управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко, пишуть «НикВести».

Зокрема, місця тимчасового розміщення будівельного сміття є у Миколаївській, Снігурівській, Новобузькій, Інгульській, Привільненській та Шевченківській громаді.

В Миколаївській ОВА зазначають, що громади просять забезпечити їх спеціалізованою технікою для розбору та транспортування цих відходів, включаючи бульдозери, автокрани, самоскиди та екскаватори.

— Громади області інформують, що необхідна важка техніка для розбору та перевезення відходів від руйнувань, а саме — бульдозери, автокрани, самоскиди, екскаватори. Це важливо для транспортування відходів на місця тимчасового зберігання або на полігони та подальшу утилізацію цих відходів шляхом дроблення, повторного використання у будівництві та ремонті доріг, – сказала Олександра Єфименко.

Олександра Єфименко повідомила, що наразі ОВА співпрацює з міжнародними донорами щодо можливості передачі для області подрібнювача будівельних відходів.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водочас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Читайте також статтю «НикВести» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».