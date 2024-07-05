Пожежа в екосистемі. Ілюстративне фото

На Миколаївщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів області просять бути обачними та берегти природу.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Фахівці зазначають, що у суботу, 6 червня, через суху погоду існує висока ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності вогню.

По прогнозам пожежної небезпеки на 6 червня у Первомайську, Вознесенську, Баштанці, Миколаєві та Очакові очікується V клас небезпеки.

Пожежна небезпека на 6 червня

Нагдаємо, що у Миколаєві та деякий інших містах перші два дні липня побили температурні рекорди за весь час спостережень.

У 2023 році температурні рекорди у Миколаєві фіксували двічі: у січні (понад 15°С) та у серпні (до 36°С). У січні через аномально теплу для цього місяця погоду навіть розквітли перші проліски у Миколаївському зоопарку.