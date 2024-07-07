Зруйнована обстрілами школа в Білозірці, фото: «НикВести»

Норвезька рада у справах біженців облаштувала навчальний заклад в будівлі сільради в селі Білозірка у Миколаївській області.

Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

Білозірка перебувала в окупації протягом півтора тижня у березні 2022 року і залишалося на лінії фронту протягом восьми місяців.

Серед зруйнованої та пошкодженої інфраструктури була двоповерхова будівля сільської ради з підвалом. Заклад громада вирішила відновити та надалі використовувати її як школу.

За фінансової підтримки Європейського Союзу, NRC відремонтувала другий поверх та підготувала безпечне та комфортабельне навчальне середовище для дітей.

У березні 2023 року «НикВести» показало, як в понівечене російськими обстрілами село Білозірка повертається все більше людей.

Нагадаємо, Норвезька рада у справах біженців (NRC) присутня в Україні з 2014 року. Однак з початку великої війни організація значно розширила свою діяльність і відкрила офіси ще у шести містах, зокрема – Миколаєві. Наразі представництво NRC в Україні надає підтримку вимушеним переселенцям та людям, які постраждали від війни: їжею, житлом, водою, покращенням санітарних умов, грошовою та правовою допомогою.