Протягом липня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 108 тисяч поїздок у міському електротранспорті.
Ця система оплати була запроваджена наприкінці минулого року, повідомили в «Миколаївелектротрансі».
Завдяки цьому пасажири можуть робити пересадки між різними видами електротранспорту без додаткової оплати впродовж години – вартість проїзду залишається незмінною і становить 7 гривень.
За допомогою QR-коду можна придбати також різні види проїзних: місячний, на 15 днів, студентський на місяць та туристичний квиток на дві доби. «Миколаївелектротранс» нагадав ціни на проїзні в трамваях і тролейбусах:
Місячний проїзний:
Проїзний на 15 днів:
Місячний для студентів:
Туристичний квиток на дві доби: 50 гривень.
Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» розпочинає тестування нової функції, що дозволить пасажирам купувати проїзні онлайн за допомогою єдиного QR-коду для користувачів усіх банків України.
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Протягом липня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 108 тисяч поїздок у міському електротранспорті.
Ця система оплати була запроваджена наприкінці минулого року, повідомили в «Миколаївелектротрансі».
Завдяки цьому пасажири можуть робити пересадки між різними видами електротранспорту без додаткової оплати впродовж години – вартість проїзду залишається незмінною і становить 7 гривень.
За допомогою QR-коду можна придбати також різні види проїзних: місячний, на 15 днів, студентський на місяць та туристичний квиток на дві доби. «Миколаївелектротранс» нагадав ціни на проїзні в трамваях і тролейбусах:
Місячний проїзний:
Проїзний на 15 днів:
Місячний для студентів:
Туристичний квиток на дві доби: 50 гривень.
Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» розпочинає тестування нової функції, що дозволить пасажирам купувати проїзні онлайн за допомогою єдиного QR-коду для користувачів усіх банків України.