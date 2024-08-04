Протягом липня за допомогою єдиного QR-коду миколаївці сплатили 108 тисяч поїздок у міському електротранспорті.

Ця система оплати була запроваджена наприкінці минулого року, повідомили в «Миколаївелектротрансі».

Завдяки цьому пасажири можуть робити пересадки між різними видами електротранспорту без додаткової оплати впродовж години – вартість проїзду залишається незмінною і становить 7 гривень.

За допомогою QR-коду можна придбати також різні види проїзних: місячний, на 15 днів, студентський на місяць та туристичний квиток на дві доби. «Миколаївелектротранс» нагадав ціни на проїзні в трамваях і тролейбусах:

Місячний проїзний:

трамвай – 360 гривень;

тролейбус – 360 гривень;

трамвай та тролейбус – 440 гривень.

Проїзний на 15 днів:

трамвай – 180 гривень;

тролейбус – 180 гривень;

трамвай та тролейбус – 220 гривень.

Місячний для студентів:

трамвай – 200 гривень;

тролейбус – 200 гривень;

трамвай та тролейбус – 240 гривень.

Туристичний квиток на дві доби: 50 гривень.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» розпочинає тестування нової функції, що дозволить пасажирам купувати проїзні онлайн за допомогою єдиного QR-коду для користувачів усіх банків України.