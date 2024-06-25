Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оновив номер телефону своєї гарячої лінії за єдиним стандартом.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної державної адміністрації.
Всі, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців у ТЦК та СП Миколаївської області або має питання щодо мобілізації та військового обліку, можуть звертатися за телефоном: 066 033 79 52 (цілодобово).
Гаряча лінія Командування Сухопутних військ Збройних Сил України — 0 800 301 937.
Нагадаємо, що Миколаєві працює «Центр рекрутингу української армії». Це місце, де пропонують вакансії у Збройних Силах України, поступово розширюючи перелік на всі Сили безпеки та оборони України.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки оновив номер телефону своєї гарячої лінії за єдиним стандартом.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної державної адміністрації.
Всі, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців у ТЦК та СП Миколаївської області або має питання щодо мобілізації та військового обліку, можуть звертатися за телефоном: 066 033 79 52 (цілодобово).
Гаряча лінія Командування Сухопутних військ Збройних Сил України — 0 800 301 937.
Нагадаємо, що Миколаєві працює «Центр рекрутингу української армії». Це місце, де пропонують вакансії у Збройних Силах України, поступово розширюючи перелік на всі Сили безпеки та оборони України.