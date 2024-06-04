Чилова коса. Фото: mapio.net

На Миколаївщині перед початком курортного сезону обмежили в'їзд автотранспорту на Чилову косу на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»

Як повідомили у ландшафтному парку, визначено місця для паркування та обмежено в'їзд транспорту на територію коси.

«Керуючись рекомендаціями постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природо користування, туризму та рекреації про вирішення питання стосовно в'їзду автотранспорту на території парку шляхом встановлення обмежуючих дерев'яних стовпчиків. Фахівцями РЛП «Тилігульський» взято до уваги рекомендації та визначено на місцевості місця для паркування та обмежено в'їзд механізованого транспорту обмежувальними дерев'яними стовпчиками, а також встановлені інформаційні знаки із забороною проїзду автотранспорту на Велику Українську «Чилову» косу», — йдеться у дописі на Facebook.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що на Миколаївщині. Після чого стало відомо, що в’їзд транспорту на територію парку обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради. Такий крок, за словами голови комісії Алли Ряжських, дозволить зберегти природу ландшафтного парку. Водночас доступ до цієї території залишається відкритим.

Оскільки через мінну загрозу морські узбережжя Миколаївської області заборонені для відвідування, новою туристичною локацією став Тилігульський лиман та розташований поряд ландшафтний парк, повідомив у червні 2023 року очільник ОВА Віталій Кім. Зокрема, там відкрили нову туристичну локацію — спортивно-рекреаційну зону «Tiligul Club».

Нагадаємо, що минулого року заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.