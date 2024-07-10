Варварівський міст. Архівне фото «НикВести»

У Миколаєві з четверга, 11 липня, через ремонтні роботи можливе ускладнення руху на мосту через річку Південний Буг у Миколаєві на дорозі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ».

Про це повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Водіїв попереджають, що буде часткове перекриття смуг руху. Фахівці ремонтуватимуть елементи конструкції мосту. Дати закінчення робіт поки невідомі.

Учасників дорожнього руху просять бути обережними та звертати увагу на попереджувальні знаки.

«Про дату завершення ремонтних робіт буде повідомлено додатково», — додали у Службі відновлення та розвитку.

Варварівський міст

Нагадаємо, що Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності. Після цього заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав, на якому етапі проєкт мосту в обʼїзд Миколаєва та про плани ремонту Варварівського та Інгульського мостів.

Як відомо, Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту — це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.

Водночас протягом останнього часу на мосту відбулося чотири поломки. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого. 5 квітня на Варварівському мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина.

Останнього разу міст ремонтували у травні цього року.