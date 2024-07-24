Мурал, який зʼявиться на одній зі шкіл в Южноукраїнську, ескіз з сайту Южноукраїнської міської ради

На стіні будівлі ліцею №4 в місті Южноукраїнськ на Миколаївщині створять мурал з метою інформування населення про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Южноукраїнської міської ради.

На ескізі в додатку зображено малюнок з квітучим полем, в якому стирчать хвости ворожих ракет. Під малюнком зоображено QR-код, перейшовши за яким можна потрапити на сторінку Асоціації саперів України в розділ «Інформування з мінної небезпеки».

В памʼятці прописані основні правила безпеки, принцип поведінки при виявлені предметів ВНП та типи загроз.

Нагадаємо, за останніми даними від мін, залишених російськими військовими, нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів в Україні постраждали понад 600 людей.

Як триває розмінування Миколаївщини?

На початку 2024. року в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку. Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».