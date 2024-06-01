Головна редакторка УП Сегвіль Мусаєва та в.о. директора ліцею Дмитро Васильков. Фото: «НикВести»

Головна редакторка «Української Правди» Севгіль Мусаєва розповіла про успішний проєкт зі збору коштів на будівництво «підземного ліцею» у Миколаєві.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, у четвер, 30 травня, у миколаївському ліцеї №55 відкрили найбільше в місті укриття. Кошти на його ремонт та облаштування збирало всеукраїнське інтернет-видання «Українська правда».

Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести Укриття у ліцеї №55. Фото: НикВести

Севгіль Мусаєва згадує, що проєкт почався зі звичайної розмови на кухні з Анною Новосад, співзасновницею благодійного фонду savED та журналісткою Мирославою Гонгадзе влітку 2023 року. Спочатку планувалося зібрати кошти для невеликого укриття, але згодом ініціатива переросла в масштабну кампанію, щоб забезпечити дітей комфортними умовами для навчання. Завдяки зусиллям команди та великої підтримки вдалося зібрати 4 мільйони гривень.

— Вчора був дуже особливий день. Ми відкрили найкрутіше та найбільше (майже тисяча квадратних метрів) шкільне укриття в Миколаєві! Насправді це навіть важко назвати укриттям. Це справжня підземна школа, де у дві зміни зможуть навчатися близько 1000 дітей! Цей проєкт почався зі звичайної розмови на кухні з Анною Новосад та Мирославою Гонгадзе влітку 2023. Чому б не зробити щось разом? Я думала «зробимо невеличке укриття, де читачі зможуть задонатити меблі, будівельні матеріали або книжки». Наївна. У підсумку все вилилося у великий збір на 4 мыльйони гривень. І ця сума на початку здавалася мені непід’ємною. Бо, звичайно, що люди здебільшого донатять на зброю і це правильно. Але нам хотілося цим проєктом привернути увагу до освітніх втрат, дитинства в Україні та необхідності не забувати про майбутнє, – розповідає Севгіль Мусаєва.

Головна редакторка «Української Правди» Севгіль Мусаєва. Фото опубліковане на Facebook-сторінці Севгіль Мусаєвої

Збір коштів тривав повільно, тому команда запустила цілу фандрейзингову кампанію: флешмоб з дитячими фото, аукціони, розіграші футболок відомих осіб, зустрічі з журналістами. В результаті вдалося зібрати необхідні кошти за три місяці. 600 тисяч гривень пожертвували Dragon Capital Property Management, фонд Шона Пенна CORE подвоїли збір, ще 1 мільйон зібрали освітяни Львову. Також сервіс Kiwi закупив частину меблів для укриття.

Керівниця операційного напряму фонду savED Анна Пуцова також поділилася своїми емоціями від відкриття укриття, називаючи його своєю «дитиною» та улюбленим проєктом.

Учні ліцею №55 в укритті. Фото: «НикВести» Учні ліцею №55 в укритті. Фото: «НикВести»

Головна редакторка «Української Правди» Севгіль Мусаєва висловила подяку всім, хто підтримав цю ініціативу, наголошуючи, що це велика інвестиція у майбутнє дітей та країни в цілому.

— Вчора я плакала від щастя, коли побачила, як сотні дітей спускалися в це укриття на уроки. У вересні цього року вперше з 24 лютого 2022 року у них буде можливість навчатися офлайн. Серед учнів — багато переселенців з Херсона та області, окупованих наразі міст та сел. Цей проєкт для мене, насамперед, про велику синергію та єдність, яка може втілювати в життя неможливі речі. На перший погляд. Дякую всім вам, хто тоді повірив у цей збір та задонатив на можливість дітей з Миколаєва та Херсона вчитися. Це ваша велика інвестиція у їхнє майбутнє. А значить і майбутнє нашої країни, – зазначає головна редакторка «УП».

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Як відомо, міська влада Миколаєва планує з вересня запустити 29 шкіл для очного та змішаного навчання, однак остаточне рішення має ухвалити Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначимо, що минулого року також повідомлялось про наміри запустити очне навчання у Миколаєві, однак в результаті цього так і не відбулось. Мер Миколаєва тоді пояснив це тим, що для міста все ще існує загроза ураження балістичними снарядами.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.