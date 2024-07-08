Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «НикВести»

Протягом останніх шести місяців у прифронтових регіонах України сапери обстежили та очистили 156,6 тис. га сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Найбільше земель сільгосппризначення обстежили на півдні і сході, а саме:

У Херсонській області — 146,3 тисячі га (в червні — 17,76 тис. га);

У Харківській області — 11,3 тисячі га (в червні — 4,55 тис. га);

У Миколаївській області — 8,3 тисячі га (в червні — 1,67 тис. га).

Загалом з початку року обстежено понад 171,7 тисячі га земель сільгосппризначення.

За словами міністерка економіки України Юлія Свириденко розміновувати українські поля допомагають спеціальна техніка. На початку минулого року, в саперів не було жодної такої машини, зараз їх 82. Частина з них допомагають розміновувати Миколаївщину.

«Ми і надалі збільшуватимемо їх кількість», — зазначила Юлія Свириденко.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Читайте також матеріал «НикВести» «Саморозмінування: чому фермерам Миколаївщини та Херсонщини доводиться власноруч обстежувати свої землі».