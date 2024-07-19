Велодоріжка по вулиці Соборній. Архівне фото "НикВести"

У Миколаєві у понеділок, 22 липня, встановлюватимуть захисні пристрої біля велосипедної доріжки по вулиці Соборній. Водіїв просять бути обачними.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

На підставі розробленої та затвердженої в Управлінні патрульної поліції схеми організації дорожнього руху, аби захистити велосипедистів від транспортного потоку в місті планують встановити гумові пристрої — делініатори.

Захисні пристрої будуть встановлені 22 липня по вулиці Соборній від проспекту Центрального до Обласного палацу культури з правого боку руху автотранспорту.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують створити новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», загальною протяжністю 5,66 км.

Нагадаємо, у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міськради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше в Департаменті також заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно Велорух Миколаєва розкритикував проєкт ДЖКГ по облаштуванню велосмуги від парку «Народний Сад» до парку «Перемоги».

Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом з облаштування смуг.

Раніше також повідомлялося, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.