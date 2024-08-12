Полігон у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві планують поновити рішення виконавчого комітету міської ради щодо збільшення тарифу на вивіз сміття в місті.

Проєкт рішення опубліковано на сайті міської ради, за нього мають голосувати члени виконкому на засіданні 14 серпня.

Якщо документ підтримають, то з 1 вересня буде поновлено дію рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12 червня.

Як відомо, рішенням виконкому від 12 червня тариф на вивезення сміття у Миколаєві для абонентів КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП» мав вирости на 56% вже з 15 липня.

Однак це рішення призупинене і поновлено попереднє, погоджене ще в 2019 році. Віце-мер Віталій Луков у коментарі «НикВести» пояснив, що на момент розробки проєкту було вказано на порушенні процедури через зміни в ціні на пальне.

Нагадаємо, що останнього разу у Миколаєві підвищували вартість вивезення сміття з вересня 2023 року. Перед цим тариф на вивіз сміття у Миколаєві змінювали у лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосили результати конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у Заводському районі Миколаєва.

Нагадаємо, що у червні 2023 року у Миколаєві розпочали прибирати сміття, що залишилось після руйнувань житлових будинків внаслідок російських прильотів.