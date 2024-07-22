У Миколаєві невідомі зламали молоді дерева. Фото: Миколаївські парки

У Миколаєві невідомі зламали молоді дерева по проспекту Центральному.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївські парки».

Вказується, що декілька молодих дерев знищили на бульварній частині по проспекту Центральному від вулиці Пушкінська до вулиці Рюміна.

«Ми не знаємо хто саме вчинив таке до молодих зелених насаджень. Маємо надію, що це був одиничний випадок і надалі таких прикрих інцидентів не буде», — додали на комунальному підприємстві.

У Миколаєві невідомі зламали молоді дерева. Фото: Миколаївські парки У Миколаєві невідомі зламали молоді дерева. Фото: Миколаївські парки У Миколаєві невідомі зламали молоді дерева. Фото: Миколаївські парки

Нагадаємо, що жителя Вознесенського району на Миколаївщині оштрафували на 100 тисяч гривень за незаконну вирубку дерев у захисному лісонасадженні Укрзалізниці.

Яка ситуація з зеленими насадженнями у Миколаєві?

Нагадаємо, екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Нагадаємо, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

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