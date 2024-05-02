Після чергового ракетного обстрілу Одеси військами РФ посол США Бріджит Брінк наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.
Про це вона написала увечері 1 травня в соцмережі Х.
«Сьогодні вночі черговий жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами вразив склад, з якого відправляють товари по Україні, і поранив 13 людей», — наголосила вона.
Та додала, що це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатися від жорстоких нападів Росії.
Раніше повідомлялось, що ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали 13 людей. Внаслідок цього в місті виникла велика пожежа.
Згодом керівник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок удару було поранено 14 людей та розповів про руйнування цивільної інфраструктури в місті.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.
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Після чергового ракетного обстрілу Одеси військами РФ посол США Бріджит Брінк наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.
Про це вона написала увечері 1 травня в соцмережі Х.
«Сьогодні вночі черговий жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами вразив склад, з якого відправляють товари по Україні, і поранив 13 людей», — наголосила вона.
Та додала, що це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатися від жорстоких нападів Росії.
Раніше повідомлялось, що ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали 13 людей. Внаслідок цього в місті виникла велика пожежа.
Згодом керівник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок удару було поранено 14 людей та розповів про руйнування цивільної інфраструктури в місті.
Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.
Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.