Удар РФ по складських приміщеннях Нової Почти в Одесі 1 травня / Фото: Одеська ОВА

Після чергового ракетного обстрілу Одеси військами РФ посол США Бріджит Брінк наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.

Про це вона написала увечері 1 травня в соцмережі Х.

«Сьогодні вночі черговий жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами вразив склад, з якого відправляють товари по Україні, і поранив 13 людей», — наголосила вона.

Та додала, що це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатися від жорстоких нападів Росії.

Російський обстріл Одеси 1 травня

Раніше повідомлялось, що ввечері 1 травня, російські війська вчергове атакували Одесу ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали 13 людей. Внаслідок цього в місті виникла велика пожежа.

Згодом керівник Одеської ОВА уточнив, що внаслідок удару було поранено 14 людей та розповів про руйнування цивільної інфраструктури в місті.

Обстріл Одеси 29 квітня 2024 року

Увечері 29 квітня російські війська вдарили ракетою по Одесі.

Станом на ранок 30 квітня кількість жертв вчорашнього ракетного удару по Одесі зросла до 5. Серед тяжкопоранених — дитина.