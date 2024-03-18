Новий випуск другого сезону музичного тревел-шоу «Як звучить світ…Україна» присвятили Миколаєву. Композитор Євген Філатов з командою побував у місті та презентував своє бачення музичного портрету Миколаєва.

Випуск можна переглянути на каналі УкрЮтубПроєкт.

В рамках проєкту «Як звучить світ…Україна» музикант і композитор Євген Філатов (The Maneken, Onuka) збирає звуки українських міст та перетворює їх на мелодії. У новому випуску він використав звуки повсякденного життя Миколаєва: шум проїжджаючих автомобілів, дзвінки трамваїв, а також несподівані моменти, коли на зупинці зупиняється тролейбус і звучить військовий оркестр.

«Сьогодні вас чекає захоплююча подорож від звуків світлофорів до несподіваних концертів в трамваї, де виступає військовий оркестр. Під час цієї подорожі ви почуєте різноманітні звуки: мелодію світлофора, гармонійні акорди військового оркестру, тривожні шуми повітряних тривог та ніжний шепіт води, що розповідає про життя та нескореність. Також ви зустрінете магічний звук магістральної труби, радісний дитячий сміх та захоплюючі моменти театрального фестивалю на сцені в укритті. Відчуйте велич і гармонію під час виступу Оркестру Performance Big Band», — зазначили автори проєкту.

У відео відображено і важливість культурного життя в місті, зазначає команда шоу.

«Воно нагадує нам, що кожне місто має свій власний ритм і мелодію, які формують його характер і віддзеркалюють його душу», — додають автори.

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Як звучить Миколаїв. Фото: тревел-шоу "Як звучить світ... Україна"

Раніше український документальний проєкт «Хащі» побував у Миколаєві та зняв фільм про те, як живе місто під час війни.