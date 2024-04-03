Судитимуть російського військового за катування мешканців Миколаївщини під час окупації / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Російському військовому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі за катування місцевих мешканців під час окупації Снігурівки Миколаївської області.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, під час окупації Снігурівки російські військові розпочали репресії місцевого населення та ув’язнили трьох чоловіків і жінку.

За даними слідства, командир дрогої групи спеціального призначення 23 загону спеціального призначення «Оберег» Уральського округу військ національної гвардії РФ, віддавав накази про утримання і катування мешканців Снігурівки, в чому і сам безпосередньо брав участь.

У Миколаївській обласній прокуратурі зазначили, що ув’язнених чоловіків по одному заводили до різних кімнат будинку та приміщення гаражу, де знущались, били, катували та імітували постріли біля голови, вимагаючи надати дані про місце розташування україниських військовослужбовців, територіальної оборони, корегувальників та озброєння. З жінки військові РФ намагались отримати будь-яку запитувану ними інформацію шляхом погрози вбивством.

Російському військовому заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням за частиною 1 статті 438 Кримінального Кодексу України, що карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час тимчасової окупації Миколаївщини.